Nihat Doğan'dan 'antidepresan' yorumu: 'Mabel Matiz’e 100 bin dolar veririm'
Mabel Matiz ve Mert Demir'in bu yıla damga vuran 'antidepresan' şarkısını yorumlamasıyla gündem olan Nihat Doğan açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programına katılan Doğan, şarkı için Mabel Matiz'e 100 bin dolar veririp vermeyeceği sorusuna "veririm" yanıtını verdi.
Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Mabel Matiz ve Mert Demir'in "Antidepresan" şarkısını söyleyen Nihat Doğan, dakikalar içinde sosyal medyada gündem olmuştu.
"ŞARKI NİHAT DOĞAN'LA BİRLİKTE YENİDEN AYAĞA KALKTI"
Günlerce konuşulan Nihat Doğan, YouTube'da yayınlanan Konuşa Konuşa programına telefonla bağlanarak Mabel Matiz'e seslendi. Halkın Antidepresan şarkısını kendisi sayesinde benimsediklerini iddia eden Nihat Doğan, "Şarkı Nihat Doğan'la birlikte yeniden ayağa kalktı. O yüzden mukayese kabul etmiyorum. Halka rağmen bir şey yapılmaz, halk ne diyorsa odur. Halk Nihat Doğan demiş. Daha bunun tartışması olur mu!" dedi.
Doğan, "Antidepresan için Mabel Matiz’e 100 bin dolar verir misin?" sorusuna "Veririm. Siz de çıtayı bayağı yükselttiniz" cevabını verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- AKP'nin toplumu getirdiği son nokta
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler
- İYİ Parti'den sert tepki