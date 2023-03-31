Nihat Doğan'dan 'antidepresan' yorumu: 'Mabel Matiz’e 100 bin dolar veririm'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:38

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:21

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Mabel Matiz ve Mert Demir'in "Antidepresan" şarkısını söyleyen Nihat Doğan, dakikalar içinde sosyal medyada gündem olmuştu.

"ŞARKI NİHAT DOĞAN'LA BİRLİKTE YENİDEN AYAĞA KALKTI"

Günlerce konuşulan Nihat Doğan, YouTube'da yayınlanan Konuşa Konuşa programına telefonla bağlanarak Mabel Matiz'e seslendi. Halkın Antidepresan şarkısını kendisi sayesinde benimsediklerini iddia eden Nihat Doğan, "Şarkı Nihat Doğan'la birlikte yeniden ayağa kalktı. O yüzden mukayese kabul etmiyorum. Halka rağmen bir şey yapılmaz, halk ne diyorsa odur. Halk Nihat Doğan demiş. Daha bunun tartışması olur mu!" dedi.

Doğan, "Antidepresan için Mabel Matiz’e 100 bin dolar verir misin?" sorusuna "Veririm. Siz de çıtayı bayağı yükselttiniz" cevabını verdi.