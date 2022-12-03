Cem Yılmaz'dan, GQ Türkiye tarafından sansürlenen Mabel Matiz'e destek: Uraz Kaygılaroğlu haberlerine gönderme yaptı

03 Aralık 2022 Cumartesi, 11:09

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, temmuz ayının başında 'Karakol' isimli şarkısını yayımlamıştı. Klibinin yayınlanmasının ardından ise LGBTİ+ karşıtları tarafından hedef gösterilmiş ve nefret söylemlerine maruz kalmıştı.

GQ TÜRKİYE ÖDÜLLERİNDE SAHNEYE ÇAĞIRILMAMIŞ

Mabel Matiz, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinden 'Yılın İyileri' gecesinde ödül takdim etmesini talep eden GQ Türkiye ekibinin, 'Karakol' isimli şarkısı sebebiyle vazgeçtiğini açıklamıştı.

Ödül törenine katıldığı sırada takdim için bir başka ismin sahneye çağrıldığını aktaran Mabel Matiz, yapılan değişikliğin nedenini "Yazın 'Karakol' klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin/tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim" ifadeleriyle açıklamıştı.

CEM YILMAZ'DAN DESTEK

Törende Uraz Kaygılaroğlu ile gerginlik yaşadığı ileri sürülen Cem Yılmaz, Mabel Matiz'in paylaşımına sessiz kalmadı.

Kendi yaşadığı olaya atıfta bulunan Yılmaz, "Ah sevgili kardeşim, bunları konuşamazlar. Cem Uraz'a gülmüş eki ekii üküü yü konuşuyorlar, böyledir" dedi.

CEM YILMAZ VE URAZ KAYGILAROĞLU ARASINDA NE OLDU?

Gecede rol aldığı dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uraz Kaygılaroğlu, Yılın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten ve tiyatro oyuncularının geçirdiği trafik kazasına ilişkin yaptığı konuşma esnasında Cem Yılmaz'ın gülmesine tepki gösterdi.

Ödülünü Yılmaz'ın elinden alan Kaygılaroğlu, Yılmaz'ın gülmesine sinirlenerek "Ciddi bir şey konuşuyorum" uyarısında bulundu.

GQ TÜRKİYE: MABEL MATİZ'DEN ÖZÜR DİLERİZ

Mabel Matiz'in paylaşımının ardından bir açıklamada GQ Türkiye'den geldi.

Matiz'in GQ Türkiye'nin kapağına verdiği pozun yer aldığı açıklamada "Yaşanan talihsizlikle, ifade edildiği şekilde bir kastımız olmasa da son derece nazik bir dille organizasyondan kaynaklanan hatamızı ortaya koyan sevgili Mabel Matiz'i üzdüğümüz için özür dileriz. Bize her daim ilham veren Mabel'i anlıyoruz, bir arada, güzel ve aydınlık bir gelecek hayalini paylaşıyoruz" denildi.