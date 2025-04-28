Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci: 'Asla futbolcuyla evlenmem diyordum'
2018 yılında evlenen Nihat ve Fulya Kahveci çifti, katıldıkları YouTube programında tanışma hikâyelerini ve ilişkilerinin detaylarını anlattı. Fulya Sever Kahveci, "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum, neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı" derken, Nihat Kahveci ise "Hayatımın her anında Fulya var" sözleriyle eşine olan sevgisini dile getirdi.
Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci, bir YouTube programına konuk oldu. 2018 yılında dünyaevine giren ve iki kızları olan ünlü çift, ilişkileri ve birbirleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
"NEYYSE Kİ TANIŞTIĞIMIZDA FUTBOLU BIRAKMIŞTI"
Eşiyle tanışma hikâyesini anlatan Fulya Sever Kahveci, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Fulya Sever Kahveci, "Nihat’ı futbolculuk yıllarından tanıyordum. Asla futbolcuyla evlenmem diyordum, çünkü bu hayat çok stresli. Amcam da bir dönem yönetici olduğu için bu dünyayı iyi biliyordum. Neyse ki Nihat'la tanıştığımızda futbolu bırakmıştı" dedi.
"HAYATIMIN HER ANINDA FULYA VAR"
Eşine olan aşkını dile getiren Nihat Kahveci ise, "Hayatımın her anında Fulya var" ifadelerini kullandı. Fulya ile her konuyu rahatlıkla konuşabildiklerini belirten Kahveci, "Futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih... Fulya'nın inanılmaz bir genel kültürü var" sözleriyle eşine övgü dolu sözler söyledi.
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