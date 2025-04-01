Nihat Kahveci'den Galatasaray ile ilgili flaş iddia: 'Şampiyon olamazsa...'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:26

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:26

Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmesi şu şekilde:

"Okan Buruk'a destek olunmalı. Destek olurlarsa eğer başarıya ulaşacaklar. Galatasaray şampiyon olamazsa sadece hoca değil, yönetim, en az 7 futbolcusu, malzemecisi, başkanı herkes bu kulüpten gider."

"GALATASARAY, ÇOK ŞEY KAYBETMEZ"

"Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenirse çok şey kaybeder. Galatasaray çok şey kaybetmez. Çünkü Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmek zorunda kalacak ve yeniden gerilim yaşanacak."

"YUNUS AKGÜN FORMSUZ"

"Yunus Akgün, sezonun en sansasyonel futbolcularından birisi. Şu anda formsuz. Maçta bir tane olumlu hareketi yok. Galatasaray taraftarı da seni eleştiriyor."