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'Nilay' yorumlarına senarist annesinden yanıt: 'Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın değil'

'Nilay' yorumlarına senarist annesinden yanıt: 'Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın değil'

28.06.2026 18:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Nilay' yorumlarına senarist annesinden yanıt: 'Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın değil'

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin senaristi Melis Civelek, kızı Feyza Civelek‘le ilgili yapılan yorumlar üzerine açıklama yaptı. Civelek "Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın annesi değilim ve işimi yıllardır profesyonelce yerine getiriyorum. Bu paylaşımların tamamı asılsızdır" ifadelerini kullandı.
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“Kızılcık Şerbeti” dizisinin senaristi Melis Civelek, kızı Feyza Civelek‘le ilgili yapılan yorumlar üzerine açıklama yaptı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre anne Civelek, şunları yazdı:

“Bizler hikâyeler kurar, anlatırız. Bu serüvenimizde; bazı karakterlerle yolumuza devam eder, bazılarıyla ayırılır, yeni karakterlerle de tanışırız, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, karakterleri canlandıran oyuncular ile yakınlıklarımız asla bu kararlarda etkili değildir. Sosyal medyada, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizimizdeki ‘Nilay’ karakteri diziden ayrılırsa, dizinin senarisliğini bırakacağım şeklindeki ve kızımla ilgili paylaşımları üzülerek görüyorum. Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın annesi değilim ve işimi yıllardır profesyonelce yerine getiriyorum. Bu paylaşımların tamamı asılsızdır.”

İlgili Konular: #kızılcık şerbeti #Feyza Civelek