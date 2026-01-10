Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündeme gelen, sahibi ve işletme müdürünün de tutuklandığı İstanbul'daki Bebek Otel'e jandarma baskın yaptı. Operasyonda Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı. Peki, Nilüfer Batur Tokgöz kimdir, kaç yaşında? Nilüfer Batur Tokgöz neden gözaltına alındı?

NİLÜFER BATUR TOKGÖZ KİMDİR?

Nilüfer Batur Tokgöz, 4 Haziran 1980 yılında dünyaya geldi. Nilüfer Batur Tokgöz kariyerinin ilk dönemlerinde NTV’de muhabirlik yapmıştır. Bir dönem Business Channel ekranlarında yer aldı, daha sonra çeşitli yayınlarda program moderatörlüğü de yaptı.

NİLÜFER BATUR TOKGÖZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündeme gelen, sahibi ve işletme müdürünün de tutuklandığı İstanbul'daki Bebek Otel'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri, otele baskın yaparak arama yaptı. Soruşturmanın odağında yer alan ve sahibi Muzaffer Yıldırım’ın tutuklandığı Bebek Otel’e, yaklaşık 200 jandarma personelinin katılımıyla baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda Nilüfer Batur Tokgöz de gözaltına alındı.