Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Şarkıcı Nilüfer, geçtiğimiz ay evinde geçirdiği kaza sonucunda hastaneye kaldırılan eski eşi Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Habertürk'ün haberine göre; Nilüfer, sağlık durumu iyiye giden eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret etti.
Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Nilüfer, "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" dedi.
Nilüfer, "Sürecin başlangıcı ile alakalı birçok haber çıktı. Kendisi bu durumlardan nasıl etkilendi?" sorusunu da yanıtlayarak; "Henüz hiçbir şeyden haberi yok" cevabını verdi.
Ünlü şarkıcı, "Deniz Uğur ile buzları erittiğiniz konuşuluyor. Oğlu da bir açıklama yaptı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise, "O konuda bir şey konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıtladı.
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