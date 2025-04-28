Niran Ünsal'dan şaşırtan itiraf: 'Volkan Konak'ı çok kıskandım'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:55

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:55

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Konak’ın ani ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, şarkıcı Niran Ünsal’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SAHNEDE ÖLMEK İSTİYORUM"

Niran Ünsal, meslektaşı Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok kıskandım, biliyor musunuz? Hep hayalimdir benim sahnede ölmek" sözleriyle duygularını dile getirdi. Ünsal, sahnede hayatını kaybetmenin bir sanatçı için en büyük hayallerden biri olduğunu belirtti.

"ÖLÜMDEN KAÇIŞ YOK"

Ünlü şarkıcı, ayrıca 23 Nisan’da İstanbul’da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında da konuştu. Deprem sırasında İzmir'de olduğunu ve manevi annesiyle ilgilendiğini belirten Ünsal, "Benim kaygım ve korkum yok. Ölüm her yerde, bizi bulacak. Ölümden kaçış yok" dedi. Ünsal, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde kardeşini kaybettiğini de sözlerine ekledi.