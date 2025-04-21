Volkan Konak'ın hayatını kaybettiği yerde sahne alan Şevval Sam: 'Bu sahne meslek hayatımın en zor gecesi'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:02

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:02

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı sevilen sanatçı Volkan Konak’ın ani ölümü Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğmuştu. 30 Mart’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele kentindeki bir otelde sahne alırken fenalaşan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Volkan Konak’ın hayata gözlerini yumduğu sahnede önceki akşam, başarılı sanatçı Şevval Sam konser verdi. Duygusal anların yaşandığı gecede Sam, yakın dostu Konak'ı sahneden andı. “Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan'ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz,” sözleriyle duygularını dile getirdi.

YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Konserde kısa kesilmiş saçlarıyla dikkat çeken Şevval Sam, imaj değişikliğiyle ilgili de açıklamada bulundu. Sam, “Değişiklik yapmayı seviyorum ama bir yandan da kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadı. Hani ‘O mu, değil mi?’ diye konuşanlar oluyor” ifadelerini kullandı.