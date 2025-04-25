Volkan Konak'a hakaret etmişti... Çatalca Müftüsü bu kez de kitabı hedef aldı!

Sanatçı Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesinin ardından hakaret paylaşımı yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, şimdi de “İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyaneti” kitabını hedef gösterdi. Mehmetalioğlu, kitabı paylaşarak Ali Erbaş’a yönelik, “Düşmanımız aynı. Ama biz birbirimize çelme takmakla meşgulüz” ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'a hakaret etmişti... Çatalca Müftüsü bu kez de kitabı hedef aldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak ile ilgili yaptığı hakaret içerikli paylaşımıla büyük tepki çeken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan, skandal bir açıklama daha geldi.

BirGün'ün aktardığı habere göre; müftü Mehmetalioğlu, Kırmızı Yedi Yayınları’ndan çıkan "İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyanet’i" kitabını hedef aldı.

Hakkında çıkan haberin fotoğrafı ile kitabın kapak fotoğrafını birlikte paylaşan Mehmetalioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik, şu ifadeleri kullandı:

“Dün bana, bugün Ali Erbaş'a... Düşmanımız aynı. Hedefleri aynı. Ama biz, cephede birbirimize çelme takmakla meşgulüz.”

NE OLMUŞTU?

Mehmetalioğlu, Volkan Konak'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı. 

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmış ve Mehmetalioğlu hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Açıklamada, “İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımızca gerekli inceleme başlatılmıştır” denilmişti.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı da, kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın Başsavcı Yunus Tunç tarafından takip edildiği ve müftünün cep telefonuna el konulduğu kamuoyuna yansımıştı.


Etiketler: #Ahmet Mehmetalioğlu #Ali Erbaş #Kitap #Volkan Konak

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