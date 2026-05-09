Nisanda başlaması gerekiyordu! Araban Ovası’nda hasat çamur batağına takıldı: Üretici memnun

9.05.2026 11:01:00
Gaziantep'in Araban ilçesinde, her yıl nisan ayı ortalarında başlayan yeşil firik sarımsak hasadı bu yıl aralıksız yağışlar nedeniyle gecikti.

Gaziantep’in Araban ilçesinde, binlerce dönüm arazide ekili bulunan ve AB tesciline sahip Araban sarımsağında yeşil firik hasadı için hazırlıklar tamamlandı. Ancak son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve etkili olan yağışlar nedeniyle Araban ilçesinde yeşil firik sarımsak hasadı gecikti.

Arabanlı Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk, ’’Önceki yıllarda Araban Ovası’nda Nisan ayı ortalarında başladığımız yeşil firik sarımsak hasadına bu yıl, bölge ve ilçe genelinde etkili olan aralıksız sağanak yağışlar ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle, yeşil firik sarımsak hasadımızda gecikme oldu. İlçe genelinde etkili olan ve aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle sarımsak üretim alanlarımızda oluşan çamur nedeniyle tarlalara hasat yapmak için giremedik. Yabancı ot ilaçlaması yapmak için tarlaya giren traktörlerimiz çamur batağına dönen sarımsak alanlarımızda çöküyor ama kalite ve rekolte de hiçbir kaybımız olmadı. Hatta, yoğun yağışlar nedeniyle geçen yıllara oranla bu yıl kalite ve rekolte arttı" diye konuştu.

Genç çiftçi ilk hasadını yaptı: 500 kilo mahsul topladı Antalya'nın Aksu ilçesinde 33 bin dekar alanda üretimi yapılan ve yıllık yaklaşık 550 bin ton hasat edilen domateste ikinci ekim sezonunun ilk hasatları başladı.
Üretici isyan etti, hasadı durdurdu: Serada 5 lira, çiçekçi de 100 lira! Adana'da Anneler Günü öncesi yerli gülün tanesi serada 5 liraya satılırken çiçekçiler ve çiçek sitelerinde gül 50-100 TL arasında alıcı buluyor.
Efeler ovalarından 81 ile şifa sevkıyatı: Yılın 12 ayı bakım istiyor! Aydın'ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'nde enginar hasadı tüm hızıyla sürüyor. Verimli topraklarıyla bilinen mahallede tarlalarda sabahın erken saatlerinde başlayan mesai öğlene kadar devam ederken, hasadı yapılan enginarlar işlenerek yurdun dört bir yanına gönderiliyor.