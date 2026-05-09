Nisanda başlaması gerekiyordu! Araban Ovası’nda hasat çamur batağına takıldı: Üretici memnun

Gaziantep’in Araban ilçesinde, binlerce dönüm arazide ekili bulunan ve AB tesciline sahip Araban sarımsağında yeşil firik hasadı için hazırlıklar tamamlandı. Ancak son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve etkili olan yağışlar nedeniyle Araban ilçesinde yeşil firik sarımsak hasadı gecikti.

Arabanlı Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk, ’’Önceki yıllarda Araban Ovası’nda Nisan ayı ortalarında başladığımız yeşil firik sarımsak hasadına bu yıl, bölge ve ilçe genelinde etkili olan aralıksız sağanak yağışlar ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle, yeşil firik sarımsak hasadımızda gecikme oldu. İlçe genelinde etkili olan ve aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle sarımsak üretim alanlarımızda oluşan çamur nedeniyle tarlalara hasat yapmak için giremedik. Yabancı ot ilaçlaması yapmak için tarlaya giren traktörlerimiz çamur batağına dönen sarımsak alanlarımızda çöküyor ama kalite ve rekolte de hiçbir kaybımız olmadı. Hatta, yoğun yağışlar nedeniyle geçen yıllara oranla bu yıl kalite ve rekolte arttı" diye konuştu.