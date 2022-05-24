Niyazi Koyuncu: Pendik Belediyesi konserimi engelledi

24 Mayıs 2022 Salı, 08:14

Anadolu Fest, Aynur Doğan, Metin & Kemal Kahraman konserleri gibi etkinlik ve konserlerin yasaklanmasının ardından bir yasak kararı daha geldi. 2005 yılında yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Pendik'te düzenleyeceği konserin 2 gün önceden AKP'li Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu.

“İPTAL GEREKÇESİ: DEĞER YARGI VE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞMIYOR”

Koyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25.05.2022 tarihinde Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının ‘değer yargılarını ve görüşlerini’ paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz"

PENDİK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Pendik Belediyesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Pendik Belediyesi'nin; müzisyen Niyazi Koyuncu'nun Pendik meydanlarında konser icrasını yasakladığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İptalinden sonra haberdar olduğumuz konser, Pendik Halk Eğitim Merkezi tarafından programlanmış, yine aynı merkez tarafından iptal edilmiştir. Konserin organizasyonu ya da iptal edilmesinde Pendik Belediyesi'nin hiçbir dahli yoktur. Müzisyenin iddiası tümüyle asılsızdır”

YASAKLANAN KONSERLER

Son günlerde çeşitli gerekçelerle yasaklanan ve engellenen konser ve etkinlikler tartışma konusu olmuştu.

Eskişehir'de Anadolu Fest'in valilik tarafından iptal edilmesinin ardından sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde Derince Belediyesi Gösteri Merkezi'nde yapılması yapılması planlanan konseri AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. 17 Mayıs Salı günü yapılması planlanan Metin & Kemal Kahraman konseri de etkinlikten bir günce önce valilik tarafından iptal edilmişti.