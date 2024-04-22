'Yalı Çapkını' dizisine ünlü oyuncu katılacak: Akın'ın babası geliyor
Star TV’nin yeni sezona taşınan tek dizisi olan “Yalı Çapkını” dizisinin yeni bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanıyor. Fenomen diziye yeni bir karakterin katılması bekleniyor.
“Yalı Çapkını” dizisi cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle izlenen ve yurt dışı satışı da çok yüksek olan dizinin ekibine bir usta isim katılıyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı OGM Pictures imzalı diziye Nazmi Kırık katılacak.
Nazmi Kırık fenomen dizide "Tayyar" rolüne hayat verecek ve seyirci karşısına Akın’ın babası ve Mezide’nin eşi rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Sevilen dizinin sezon final tarihinin de 7 Haziran olması planlanıyor.
NAZMİ KIRIK KİMDİR?
Nazmi Kırık, 1976 yılında Diyarbakır'da doğdu. Eğitimi sırasında Mezopotamya Kültür Merkezi Diyarbakır Şubesinde tiyatro ve dans çalışmalarına başladı. Bu süre içerisinde pek çok oyunda yer aldı. 1996'dan itibaren tiyatro ve dans çalışmalarına Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde İstanbul'da devam etti. 2003 yılında bir grup arkadaşıyla Seyr-i Mesel Sanat Atölyesi'nin kuruluşunda yer aldı. 1999'da rol aldığı Güneşe Yolculuk filmiyle sinema kariyeri başladı.
Güneşe Yolculuk filmi aynı yıl Berlin Film Festivali'nden Blue Angel ve Peace ödülleriyle döndü. 2003'te Yüksel Yavuz'un yönettiği Küçük Özgürlük filmiyle Cannes Film Festivali Yönetmenler Bölümünde izleyicinin karşısına çıktı.
2005'te Huner Saleem'in yönettiği Kilometer Zero filmiyle Cannes Film Festivali Resmî Yarışma Bölümünde en iyi erkek oyuncu adayı olarak yarıştı. 2006'da çektiği kısa metrajlı filmi Kimlik, Antalya Film Festivali'nde yarıştı. Nazmi Kırık, çalışmalarına Türkiye ve Almanya'da devam ediyor.
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