Nüfus alarmı: Dünyanın en hızlı azalan ülkeleri

Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:15

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:15

Günümüzde bazı ülkeler, nüfuslarının giderek azalmasıyla dikkat çekiyor. Ekonomik zorluklar, düşük doğum oranları, göç hareketleri ve yaşlanan nüfus gibi faktörler bu durumun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Nüfus azalması sadece demografik değil, sosyal ve ekonomik sonuçlar da doğuruyor. İşte nüfus azalmasının en fazla görüldüğü ülkeler ve bu durumun arkasındaki nedenler....

1. Japonya

Japonya, nüfus düşüşünün en çarpıcı örneklerinden biri. Ülkede doğum oranlarının düşük olması ve yaşlı nüfusun artması, nüfusun hızla azalmasına yol açıyor. 2023 itibarıyla Japonya’nın nüfusu 125 milyonun altına indi.

2. Bulgaristan

Doğu Avrupa’nın en hızlı nüfus kaybı yaşayan ülkelerinden biri olan Bulgaristan, özellikle genç nüfusun Batı Avrupa’ya göç etmesiyle bu listeye giriyor. 1990’lardan bu yana Bulgaristan, nüfusunun %20’sini kaybetti.

3. Letonya ve Litvanya

Baltık ülkeleri arasında yer alan Letonya ve Litvanya, hem düşük doğum oranları hem de diğer ülkelere göç nedeniyle nüfus azalmasıyla karşı karşıya. Letonya’nın nüfusu son 30 yılda %25 oranında düştü.

4. Ukrayna

Ukrayna, savaş, göç ve doğum oranlarının düşüklüğü nedeniyle nüfus azalması yaşayan ülkelerden biri. Özellikle 2014 sonrası yaşanan krizler, nüfus kaybını hızlandırdı.

5. Romanya

Romanya, ekonomik nedenlerden dolayı yurt dışına göç eden vatandaşlarının fazlalığıyla dikkat çekiyor. Nüfusu her yıl on binlerce kişi azalıyor ve bu trendin devam edeceği öngörülüyor.

6. Hırvatistan

Hırvatistan’da da doğum oranlarının düşüklüğü ve göç dalgaları, nüfus azalmasının ana nedenleri arasında yer alıyor. Avrupa Birliği üyeliğine rağmen genç nüfus Batı Avrupa ülkelerine gitmeyi tercih ediyor.

7. Rusya

Rusya’da doğum oranlarının düşmesi ve ölümlerin artması, nüfus azalmasının başlıca sebepleri. Bu durum, hükümeti doğum oranlarını artıracak teşvikler sunmaya yöneltti.

8. Macaristan

Doğu Avrupa ülkesi Macaristan, nüfus azalmasını tersine çevirmek için sosyal teşvikler sunsa da demografik düşüş devam ediyor.

9. Gürcistan

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından nüfusunda ciddi azalmalar yaşayan Gürcistan, ekonomik ve siyasi sebeplerden dolayı göç veren ülkeler arasında.

10. Almanya

Batı Avrupa’da doğum oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biri olan Almanya, nüfus azalmasını göçle telafi etmeye çalışsa da yaşlı nüfus oranı artıyor.