Nükhet Duru'dan üzen haber... Konserini iptal etti!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:48

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:52

"Yaralım", "Beni Benimle Bırak", "Bir de Bana Sor", "Aşık Oluyorum Eyvah" gibi unutulmaz şarkıları seslendiren Nükhet Duru'dan üzücü bir haber geldi.

Evinde düşerek ayak bileğini sakatlayan Duru, talihsiz kaza haberini sosyal medya hesabında yaptığı konser bilgilendirmesiyle duyurdu.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Nükhet Duru'nun yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

“6 Kasım Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Nükhet Duru konseri, sanatçımızın evinde düşerek ayak bileğini sakatlaması nedeniyle maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nükhet Duru’ya acil şifalara diler, en kısa sürede yeniden aramızda olmasını bekleriz. Konserin yeni tarihi hakkında en kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz.”