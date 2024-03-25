Nükhet Sirman kimdir? Nükhet Sirman kaç yaşında, nereli? Nükhet Sirman neden gözaltına alındı?

Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli Prof. Nükhet Sirman, yürüttüğü bir araştırmadan dolayı gözaltına alındı. Peki, Nükhet Sirman kimdir? Nükhet Sirman kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:58
Nükhet Sirman kimdir? Nükhet Sirman kaç yaşında, nereli? Nükhet Sirman neden gözaltına alındı?
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Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Dissensus Research kurucu ortağı Nükhet Sirman, Mersin'de yaptığı araştırma sırasında gözaltına alındı. Peki, Nükhet Sirman kimdir? Nükhet Sirman kaç yaşında, nereli?

NÜKHET SİRMAN KİMDİR?

Nükhet Sirman 1951 doğumlu Türk sosyal antropologdur . 1988 yılında Britain's University College London'dan doktora derecesini aldı ve 1989'dan beri İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapıyor.

Sirman, lise eğitimini İstanbul Amerikan Robert Koleji'nde tamamladı ve lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. University College London'da antropoloji alanında doktorasını tamamladı.

1988 yılında Köylüler ve Aile Çiftlikleri: Batı Türkiye'de Bir Köyde Pamuk Üretiminde Hanehalkının Durumu başlıklı teziyle . "1980'lerdeki üretim ve emek süreçlerini hane halkı açısından" detaylandıran, Türkiye'nin Söke ilçesindeki pamuk üretimine ilişkin etnografik bir çalışmaydı . 1989'dan beri Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde antropoloji profesörüdür.

NÜKHET SİRMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sirman’ın kurucu ortağı olduğu ‘Dissensus Research’ Sirman’ın gözaltına alınmasını şöyle duyurdu: “Kurucu ortağımız, çalışma arkadaşımız, dostumuz Nükhet Sirman araştırma yürüttüğü sırada yaptığı bir görüşmeyle ilişkili olarak 23 Mart günü İstanbul’da haksız bir biçimde gözaltına alınıp Mersin’e götürüldü. Derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz!”


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