Nükleer felaketlerde robotik devrim: Japon bilim insanları radyasyona meydan okuyan Wi-Fi çipi geliştirdi

Nükleer kazaların ardından en büyük zorluklardan biri, radyasyonun elektronik devreler üzerindeki yıkıcı etkisidir. Fukuşima gibi felaket bölgelerinde görevlendirilen robotlar, iyonlaştırıcı radyasyonun çiplerini "pişirmesi" nedeniyle kısa sürede işlevsiz hale geliyordu. Ancak Tokyo Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu sorunu kökten çözen bir teknolojik atılıma imza attı. Geliştirilen yeni nesil Wi-Fi çipi, 500 kilogray gibi muazzam bir radyasyon yükü altında dahi performansından ödün vermeden çalışabiliyor.

KARMAŞIK KABLO YIĞINLARI TARİH OLUYOR: ROBOTLAR ARTIK ÖZGÜR

Nükleer santrallerin devreden çıkarılması (decommissioning) süreci, yakıt kalıntılarından yayılan yoğun gama radyasyonu nedeniyle insan sağlığı için büyük risk taşıyor. Bugüne kadar robotların bu ortamlarda çalışabilmesi için kullanılan ağır ve karmaşık kablo sistemleri, hareket kabiliyetini kısıtlıyor ve operasyonel verimliliği düşürüyordu.

Doç. Dr. Atsushi Shirane liderliğindeki ekip tarafından geliştirilen kablosuz sistem, robotların ve dronların herhangi bir fiziksel bağa ihtiyaç duymadan, karmaşık nükleer kalıntılar arasında serbestçe hareket etmesine olanak tanıyor. Bu durum, sadece operasyonların hızlanmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda görevli personelin maruz kaldığı radyasyon riskini de minimuma indirecek.

RADYASYONUN ÇİPLERİ BOZMA MEKANİZMASI NASIL DURDURULDU?

Elektronik çipler yoğun radyasyona maruz kaldığında, iyonlaşan parçacıklar transistörlerin yalıtım katmanlarında birikerek sinyal kaybına ve elektriksel sızıntılara yol açıyor. Japon araştırmacılar bu sorunu aşmak için "az ama öz" felsefesini benimsedi. Çip üzerindeki transistör sayısı azaltılarak radyasyonun hasar verebileceği noktalar minimuma indirildi.

Kalan transistörler ise fiziksel olarak büyütülerek hasarın birikebileceği kenar ve parça sayısı azaltıldı. Sistemin en zayıf halkası olan radyasyona duyarlı amplifikatör parçaları ise yerini radyasyondan etkilenmeyen "indüktör" (bobin) bileşenlerine bıraktı. Yapılan testlerde, devasa radyasyon dozlarına rağmen çipin performansındaki kaybın ihmal edilebilir düzeyde olduğu kanıtlandı.

2050 VİZYONU: YÜZLERCE REAKTÖR SÖKÜLMEYİ BEKLİYOR

Dünya genelinde şu an aktif olarak çalışan 423 nükleer reaktörün yarısına yakınının 2050 yılına kadar kullanım ömrünü tamamlayarak söküm sürecine girmesi bekleniyor. Bu devasa operasyon dalgası, radyasyona dayanıklı robotik sistemlere olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor.

IEEE Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı’nda sunulan bu buluş, sadece olası felaketlerde değil, nükleer enerjinin güvenli bir şekilde tasfiyesi sürecinde de kilit rol oynayacak. Robotlar ve dronlar, yeni nesil Wi-Fi çipleri sayesinde en tehlikeli bölgelerde insanların "gözü ve kulağı" olmaya devam edecek.