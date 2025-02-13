Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:33

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:36

Ünlü halk ozanı, şair ve bestekâr Ozan Arif’in hayatı, vefatının 6. yıldönümünde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk halk müziğine ve siyasi taşlamalara dair eserleriyle tanınan Ozan Arif, güçlü kalemi ve etkileyici üslubuyla hafızalarda yer edinmiş önemli sanatçılardan biri olarak anılmaya devam ediyor. Peki, Ozan Arif kimdir? Arif Şirin kaç yaşında, neden öldü?

OZAN ARİF KİMDİR?

Gerçek adı Arif Şirin olan Ozan Arif, 10 Haziran 1949'da Samsun’un Terme ilçesinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren şiire ve halk edebiyatına ilgi duydu. İlköğrenimini Terme’de tamamladıktan sonra Samsun İlköğretmen Okulu’nda eğitim gördü. Öğretmen olarak meslek hayatına başlamasına rağmen, kısa süre sonra sanat alanına yönelerek halk müziği ve ozanlık geleneği üzerine yoğunlaştı.

Ozan Arif’in Hayatı ve Sanat Kariyeri

Ozan Arif, özellikle siyasi taşlamaları, yergi dolu şiirleri ve Türk milliyetçiliği üzerine yaptığı eserleriyle tanındı. 1970’li yıllardan itibaren siyasi mizah ve eleştirel şiirleriyle dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanında konserler verdi ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sanat Hayatındaki Duruşu ve Etkisi

Ozan Arif, özellikle ülkücü hareketin içerisinde yer alarak milliyetçi söylemleriyle ön plana çıktı. 1980 Darbesi sonrasında Almanya’ya giderek uzun yıllar orada yaşamını sürdürdü. Yurt dışında da mücadelesini sürdüren sanatçı, Türkiye’ye dönene kadar birçok eser üretti ve konserler verdi.

OZAN ARİF NEDEN ÖLDÜ?

Ozan Arif, uzun süre mücadele ettiği gırtlak kanseri nedeniyle 13 Şubat 2019'da 69 yaşında Samsun'da hayatını kaybetti.

OZAN ARİF'İN ESERLERİ

Ozan Arif Türküola

Taş Medrese (Yusufiye)

Ölmez Bu Hareket

Destanlar Konuşuyor

Yazık Olur Vatana

Mamaktan Gelen Mektup

Merhaba Alp Kasetçilik

Haykıran Destanlar

Vatan Türküsü

Sürgün

Susmayacağım

Bitsin Bu Hasret

Turan Türküsü

Destanlarda Bul Beni

Bu Memleket Hepimizin

Kime Bıraktın? (Destanlarda Anlattım)

Azerbaycan Ellerinde / Hak Yolunda Susmazam Ben

Azerbaycan Ellerinde / Ya Karabağ Ya Ölüm

Yeter Artık

Sizden Vazgeçmem / Ak mı Kara mı?

Bu Kanı Durdurun