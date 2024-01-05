Nurgül Yeşilçay'dan 'Şampiyonlar Ligi' paylaşımı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, katıldığı bir etkinlikten meslektaşları ile çekildiği kareyi "Şampiyonlar Ligi" notuyla yayınladı.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman paylaşımlarıyla da gündem olan Nurgül Yeşilçay, kendisini merak eden takipçileri için bir video paylaştı.
Yeşilçay, "Instagram amma önemli olmuş hayatımızda. Fazla mı abartıyoruz sanki? Eğlence işte" notuyla yayınladığı videoda, "Ne zamandır Instagram'a bir şey koymuyormuşum. Herkes soruyor 'İyi misin?' diye. İyiyim ya. Kitap okuyorum, çok özlemişim. Kitap okurken de sosyal medyaya bakmıyorum. Bomba gibiyim" ifadelerini kullandı.
'ŞAMPİYONLAR LİGİ' NOTUNU DÜŞTÜ
Ardından katıldığı bir etkinlikten paylaşım yapan Yeşilçay, Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Yiğit Koçak, Yasemin Kaya Allen, Sedef Avcı ile paylaştığı fotoğrafa "Şampiyonlar Ligi" notunu düştü.
NE OLMUŞTU?
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaştığı fotoğrafta bulunan tüm isimler Polat soruşturmasına dahil edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- Türk sinemasının acı kaybı
- 33 kişi yakalandı: Mossad operasyonu İsrail basınında
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- Deprem uzmanından korkutan uyarı
- MetroPOLL'den AYM anketi!