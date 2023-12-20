Gökhan Özoğuz’dan kendisine sitem eden Nurgül Yeşilçay’a yanıt

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:50

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:50

'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir davette görüntülendi. 47 yaşındaki Özoğuz, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay'ın birkaç gün önce kendisine sitem ederek, "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" sözlerini kullanması hakkında konuştu.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Gökhan Özoğuz konuyla ilgili olarak, "Bence öyle demek istememiştir. Bazen insanların hayatlarının içerisinde zor zamanları olabiliyor. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıra hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" dedi.

Nurgül Yeşilçay, Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile birlikte 'Athena' konserinin ardından kulise girmişti.

Nurgül Yeşilçay, daha sonra "Bir genç, Gökhan ile tanışmak istiyor. Çünkü çok seviyor 'Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için. Ay... Gökhan'da bir afra, bir tafra. Gökhan, ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı. Neyse, sakın hayallerinizi yıkmayın. Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin. Uyarayım dedim" şeklinde konuşmuştu.