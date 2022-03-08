Nurgül Yeşilçay trafik kazası geçirdi: Ağzına ve çenesine dikişler atıldı

08 Mart 2022 Salı, 09:57

"Aşk ve Ceza", "Paramparça", "Gülperi", "Aşk Kırmızı" gibi birçok projede rol alan ve son olarak FOX TV'de yayınlanan 'Son Nefesime Kadar' dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadaki sessizliğinin sebebini açıkladı. Yeşilçay, geçen haftalarda kendi aracıyla büyük bir trafik kazası atlattığını duyurdu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hastanelik olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yüzüne dikişler atıldığını dile getirdi. Yaşadıklarını anlatan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili de konuştu.

"AĞZIMA, ÇENEME DİKİŞLER ATILDI"

"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü!" diyen Yeşilçay, "Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun; emniyet kemerinizi takın lütfen! Kaza 1 ay kadar önce oldu. Şimdi iyiyim. İşimizin gücümüzün başındayız. Teşekkür ederim herkese" ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden ünlü oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun..." mesajları yağdı.