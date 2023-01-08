Nurgül Yeşilçay'dan komşularına tepki: 'Birlik bilinci nedir bilmeyenlere...'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 15:44

Güncelleme: 08.01.2023 - 15:44

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oturduğu sitede kedi beslemesine karşı çıkan komşularına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeşilçay, "Oturduğum 'elit' site şimdi de kedilere sardı. ‘Beslemeyelim’miş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor" dedi.

"BİRLİK BİLİNCİ NEDİR BİLMEYENLERE, SEVGİ DİLİYORUM"

Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Oturduğum 'elit' site şimdi de kedilere sardı. Beslemeyelimmiş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor, köpekler ne yapıyor, evet havlıyor, kargalar ise gaklıyor. Sadece kendi çocuğunu, kedi, köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenlere, birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle. Bu arada spoiler gibi olmasın ama kedi dışında martı ve kargaları da besliyorum."