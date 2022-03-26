Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya ödediği ücrete isyan etti: 'Uçmuş bunlar'
'Son Nefesime Kadar' dizisiyle ekrana dönen ancak dizisi istenen başarıyı elde edemeyen Nurgül Yeşilçay soluğu Bodrum'da aldı. Yeşilçay, gittiği bir restoranda içtiği çorbanın 132 TL olduğunu öğrenince "Uçmuş bunlar ya" diyerek, ödediği ücrete sitem etti.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak FOX TV'de izleyicilerle buluşan ‘Son Nefesime Kadar’ dizisiyle ekranlara geri döndü. Ancak Yeşilçay’ın oynadığı dizi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final yaptı. Projesi kısa süren oyuncu çekimleri bitirdikten sonra Bodrum’a gitti.
“UÇMUŞ BUNLAR”
Yemek yemek için bir mekana giden Nurgül Yeşilçay, içtiği bir kase çorbanın fiyatının 132 lira olduğunu öğrenince Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.
Çorbanın fotoğrafını paylaşan Yeşilçay, “Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi! Çorba ölmeden önce! Ay fiyatını yazmayı unuttum 132 lira 132 lira. Uçmuş bunlar yaaaa” ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı şu şekilde:
İlgili Haberler
- Nurgül Yeşilçay'dan 'trafik kazası' açıklaması: 'Frene basayım derken...'
- Reyting savaşına yenildi: Nurgül Yeşilçay'lı 'Son Nefesime Kadar' dizisi final yapıyor
- Nurgül Yeşilçay trafik kazası geçirdi: Ağzına ve çenesine dikişler atıldı
Video Haberler
- 'Baskın seçim olasılığı daha önde'
- Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Zelenski'den müzakereler için 'adil şartlar' uyarısı
- Kırşehir'de kayıp Hasan ile Şeyma'dan haber alınamıyor
- İYİ Partili isimden 'yeni seçim yasası' tepkisi
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
En Çok Okunan Haberler
- Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan arıcılara ilave şeker arzı
- Ayrılığın ardından Önder Karaveli'den ilk açıklama!
- Kayseri’de maden ocağında göçük: 2 kişi altında kaldı
- Ünlü davulcu yaşamını yitirdi
- Sinan Kaloğlu: Son 8 maçtaki 24 puana talibiz
- MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?
- Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi için kritik gün!
- Instagram'a 3D reklam özelliği geliyor
- Hayranlıkla izlediğimiz Tarantino hangi filmleri seviyor