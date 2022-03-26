Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya ödediği ücrete isyan etti: 'Uçmuş bunlar'

26 Mart 2022 Cumartesi, 09:10

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak FOX TV'de izleyicilerle buluşan ‘Son Nefesime Kadar’ dizisiyle ekranlara geri döndü. Ancak Yeşilçay’ın oynadığı dizi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final yaptı. Projesi kısa süren oyuncu çekimleri bitirdikten sonra Bodrum’a gitti.

“UÇMUŞ BUNLAR”

Yemek yemek için bir mekana giden Nurgül Yeşilçay, içtiği bir kase çorbanın fiyatının 132 lira olduğunu öğrenince Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.

Çorbanın fotoğrafını paylaşan Yeşilçay, “Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi! Çorba ölmeden önce! Ay fiyatını yazmayı unuttum 132 lira 132 lira. Uçmuş bunlar yaaaa” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı şu şekilde: