Nurgül Yeşilçay'dan öğrenci tutuklamalarına tepki: 'Bu çocukların hapiste ne işi var?'

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımla, Saraçhane eylemleri sırasında gözaltına alınarak tutuklanan öğrencilere destek verdi.

Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, tutuklamalara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu çocukların hapiste ne işi var? Ne yaptı bu çocuklar? Şu mübarek günde annelerin ahını almayın.”