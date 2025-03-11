Nurgül Yeşilçay'dan 'Turkish Delight' makyajı

Sosyal medyada bir süredir devam eden Türkan Şoray makyajı akımına ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da uydu.

Nurgül Yeşilçay'dan 'Turkish Delight' makyajı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:41

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Türkan Şoray’ın ikonik tarzı ve makyajı, yıllar sonra da en beğenilen imajlardan biri haline geldi. Şoray’ın güzelliği, TikTok ve Instagram’daki influencer’ların "Turkish Delight Make Up" adıyla makyajını yapmaya başlamasıyla tüm dünyada bir trend halini aldı.

Selin Şekerci, Elif Buse Doğan, Larissa Gacamer ve Selin Genç'in ardından Nurgül Yeşilçay da bu viral akıma katıldı.



Türkan Şoray’a benzemeye çalışan ünlü isim, sevenlerinden büyük beğeni topladı.

TÜRKAN ŞORAY'DAN MAKYAJ TAVSİYESİ

Türkan Şoray, makyaj akımıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Türkan Şoray #Nurgül Yeşilçay

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