Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü kutladı
Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü kutladı. Yeşilçay, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’ın doğum gününü özel bir sürprizle kutladı. Yeşilçay, sosyal medya hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafını paylaşarak, "Açılın kral geliyor" notunu ekledi.
Oyuncu, sürpriziyle sınırlı kalmayarak, Kocabay’ın ofisine elinde pastayla gidip, çalışanlarla birlikte sevgilisine doğum günü kutlaması yaptı. Romantik bir şekilde sevgilisine sürpriz yapan Yeşilçay, bu anı sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notuyla paylaştı.
Nurgül Yeşilçay’ın 4.6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, çiftin mutluluğunu takipçileriyle paylaşmasının yanı sıra, sevenlerinden de büyük ilgi gördü.
Etiketler: #Nurgül Yeşilçay #Necati Kocabay
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!