Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü kutladı

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü kutladı. Yeşilçay, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü kutladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:12

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’ın doğum gününü özel bir sürprizle kutladı. Yeşilçay, sosyal medya hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafını paylaşarak, "Açılın kral geliyor" notunu ekledi.

Oyuncu, sürpriziyle sınırlı kalmayarak, Kocabay’ın ofisine elinde pastayla gidip, çalışanlarla birlikte sevgilisine doğum günü kutlaması yaptı. Romantik bir şekilde sevgilisine sürpriz yapan Yeşilçay, bu anı sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notuyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçay’ın 4.6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, çiftin mutluluğunu takipçileriyle paylaşmasının yanı sıra, sevenlerinden de büyük ilgi gördü.


Etiketler: #Nurgül Yeşilçay #Necati Kocabay

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