Nurgül Yeşilçay: 'Gülmek için komedi programlarına sığınıyorum'

Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:37

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:37

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunuculuğunu üstlendiği Füg programının yeni bölümüne konuk oldu.

Programda gündeme dair düşüncelerini paylaşan Yeşilçay, “Her şey çok karışık, kriz, haberler ve biraz düşüğüm. Sıkışık ve her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem 2. Dünya Savaşı’ydı mesela; bu sıkıntılı dönemler gerçekten insanların en çok gülmeye ihtiyaç duyduğu dönemlerdir,” dedi.

Komediye olan ihtiyaçtan bahseden Yeşilçay, “İnsanların komediye ihtiyacı olan bu dönemde biz komedi dizisi yapmıyoruz. Bizim yapımcılar erkektir, izleyenler kadındır. İnsanlar bana neden dizilerde oynamıyorsun diyor; çünkü dizi yok” ifadelerini kullandı.

Programın başında Gökhan Çınar’ın “Diyelim ki hafızanı kaybettin fakat tek bir şey hatırlıyorsun, bu ne olurdu?” sorusuna cevap veren Yeşilçay, “Annelik… Çocukla geçirdiğin mükemmel anlar var, öyle anları hiç unutmuyorsun” dedi.

Füg oyununda kendisine sunulan iki yoldan birini seçen Nurgül Yeşilçay, hafızasını kaybedip uyandığında bir İspanyol hapishanesinde olmayı tercih etti. Oyun sırasında annesini sıkça anan Yeşilçay, “Annemin bana verdiği en unutulmaz tavsiye ‘Korkma, korkan insanla da yan yana olma’ydı” diyerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.