Nurhan Damcıoğlu'nun cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:11

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:12

Kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu önceki gün öğleden sonra fizik tedavi için İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Burada fenalaşarak yoğun bakıma alınan 82 yaşındaki Damcıoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

BAKANLIKTAN PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Ünlü kantocu, ses sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu Nurhan Damcıoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Damcıoğlu’nun ölümü sanat camiasında üzüntüyle karşılandı. Çok sayıda sanatçı sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Bu arada Nurhan Damcıoğlu’nun ailesi cenaze programını duyurdu.

Sanatçı, yarın İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’nde saat 14.30’da düzenlenecek anma töreni sonrasında Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazını takiben Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.