Nuri Alço, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan genci engelledi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:26

Güncelleme: 20.06.2023 - 16:14

Haliç Köprüsü’nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu gören yurttaşlar, olay yerinde bir araya geldi.

O sırada Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu.

USTA SANATÇI İKNA ETTİ

Yurttaşların ‘yapma’ ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti.

NURİ ALÇO'YA SARILDI

Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan yurttaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.