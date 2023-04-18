Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya göndermesi: 'Biz boşuna çalışmışız'
Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nuri Alço, dizi oyuncularının aldığı ücretlere ilişkin dikkat çekici yorumlarda bulundu. Alço, "Bölüm başı haftalık 850 bin lira Serenay alıyor. Böyle bir rakamlar yok" ifadelerini kullandı.
Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı "Kayıp Kızlar" filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan Nuri Alço, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
SERENAY SARIKAYA YORUMU
SnobMagazin'in haberine göre ünlü oyuncu yaptığı açıklamalarda "Çok astronomik rakamlar var. Bunlar bölüm başı haftalık 850 bin TL Serenay (Sarıkaya) alıyor. Böyle bir rakam yok. Birinci öyle alıyor ama karşısındaki ikinci, üçüncü oyuncular o paraları göremiyor. Biz bedavaya oynamışız” diye konuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu beğendiğini söyleyen Alço, “Kıvanç’ı çok başarılı buluyorum. Serenay ile güzel bir uyum içerisinde oldular” ifadelerini kullandı.
"OYUNCULAR, KADRO GÜZEL"
En sevdiği dizinin 'Yargı' olduğunu söyleyen Alço, “Dizilerdeki konular hep aynı. Birbirine çok benzer. Bir dizi başlayıp tuttuğu zaman sürekli ilerletiyorlar. Kısa kesseler anlam kazanıyor ama uzadıkça uzatıyorlar. Yargı'yı seyrediyorum. Dizinin hastasıyım. Oyuncular, kadro güzel. İyi bir ekip kurmuşlar ama konular çok uzuyor” dedi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Özge Borak'tan evlilik itirafı: 'Ayıp olmasın diye...'
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Tarih verdi: Açık açık ilan edeceğiz
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Babacan'dan canlı yayında Mehmet Şimşek yorumu
- AKP’li 2 ‘prens’ yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı
- Penden yana misun, yoksa...