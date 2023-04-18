Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya göndermesi: 'Biz boşuna çalışmışız'

Yayınlanma: 18.04.2023 - 12:48

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:48

Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı "Kayıp Kızlar" filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan Nuri Alço, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



SERENAY SARIKAYA YORUMU

SnobMagazin'in haberine göre ünlü oyuncu yaptığı açıklamalarda "Çok astronomik rakamlar var. Bunlar bölüm başı haftalık 850 bin TL Serenay (Sarıkaya) alıyor. Böyle bir rakam yok. Birinci öyle alıyor ama karşısındaki ikinci, üçüncü oyuncular o paraları göremiyor. Biz bedavaya oynamışız” diye konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu beğendiğini söyleyen Alço, “Kıvanç’ı çok başarılı buluyorum. Serenay ile güzel bir uyum içerisinde oldular” ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR, KADRO GÜZEL"

En sevdiği dizinin 'Yargı' olduğunu söyleyen Alço, “Dizilerdeki konular hep aynı. Birbirine çok benzer. Bir dizi başlayıp tuttuğu zaman sürekli ilerletiyorlar. Kısa kesseler anlam kazanıyor ama uzadıkça uzatıyorlar. Yargı'yı seyrediyorum. Dizinin hastasıyım. Oyuncular, kadro güzel. İyi bir ekip kurmuşlar ama konular çok uzuyor” dedi.



