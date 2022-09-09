Nuri Alço yavru ayıya gazoz içirdi: 'Ağzının tadını biliyor'

09 Eylül 2022 Cuma, 10:38

Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı "Kayıp Kızlar" filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan Alço, Çekmeköy'de ziyaret ettiği hayvanat bahçesindeki yavru ayıyı besleme anları renkli görüntüler oluşturdu.

Alço, hayvanat bahçesinin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı.

Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti. Sevimli ayı da ikram edilen gazozu içti.

Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya “Ağzının tadını biliyor” dedi. Ünlü oyuncu ile yavru ayının o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.