Nuri Alço kim, kaç yaşında, nereli? Nuri Alço hangi filmlerde oynadı? Nuri Alço'nun sağlık durumu...
Nuri Alço'nun sağlık durumu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Nuri Alço kim, kaç yaşında, nereli? Nuri Alço hangi filmlerde oynadı? Nuri Alço'nun sağlık durumu...
Nuri Alço'nun sağlık durumu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Beyin kanaması geçiren Nuri Alço'nun yaşamı araştırılıyor. Peki, Nuri Alço kim, kaç yaşında, nereli? Nuri Alço hangi filmlerde oynadı? Nuri Alço'nun sağlık durumu...
NURİ ALÇO KİM?
Nuri Alço, 26 Nisan 1951'de Eskişehir'de doğdu. Babası Pomak asıllı Bulgaristan göçmeni olup, dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur.
Kariyerine öncelikle voleybolcu olarak başlayan Alço, Eskişehir'deki Altay Spor Kulübü'nde ve Ordu Millî Takımı'nda voleybol oynadı. Daha sonra kısa bir süre bankacılık yaptı.
Ancak çevresinin yönlendirmesi üzerine 26 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve çeşitli gazetelerde mankenlik yaptı. 1974 yılında yönetmen Okan Uysaler'in dikkatini çekerek Yeşilçam'a geçiş yaptı.
NURİ ALÇO HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1977 - Ah Bu Ne Dünya - Saldun
1980 - Sönmüş Ocak
1981 - Feryada Gücüm Yok - Oğuz
1982 - Günaha Girme - Erol
1982 - Islak Mendil - Nuri
1982 - Nasıl İsyan Etmem - Yalçın
1982 - Hasret Sancısı
1983 - Yakılacak Kadın - Fehmi
1984 - Bir Sevgi İstiyorum
1984 - Yosma - Selim
1984 - Kayıp Kızlar - Reşit
1984 - Taçsız Kraliçe
1985 - Altar Hunka
1985 - Katiller de Ağlar
1985 - O Kadınlardan Biri
1985 - Tele Kızlar - Yusuf
1985 - Yakılacak Kadın
1986 - Alın Yazım
1986 - Ayrılamam - Şehmuz
1986 - Sevgi Çıkmazı
1986 - Aşk Ve Kin - Nejat
1986 - Hayat Köprüsü - Nuri
1986 - Vazife Uğruna - Naci
1986 - Akrep
1987 - Kurtar Beni - Fettah
1987 - Kader Utansın - Tarık
1987 - Yavrumu Kurtarın
1987 - O Bir Melekti - Adnan
1989 - Bir Aşk Bin Günah
1989 - Kavgamız
1989 - Polis Dosyası
1990 - Sözde Kızlar - Behiç
1993 - Yabancı
1993 - Can Borcu
1994 - Deliler Kudurunca
1994 - Bir Kral
1994 - Yaz Aşkları - Hakan
1996 - Cinayet Masası
1997 - Kır Çiçekleri
2000 - Yaralı Kurt
2002 - Şahin
2003 - Dilan Derviş
2003 - Ömerçip - Psikopat Nuri
2004 - Sen Küçüksün
2004 - Şubat Soğuğu - Arif Zorlukaya
2005 - Düzen
2005 - Ver Elini İstanbul - Rıza
2006 - Can Pazarı
2006 - Acı Ekmek
2006 - Akbabalar
2006 - Meçhule Gidenler
2008 - Nekrüt - Vahit
2008 - Koca Kafalar - Kendisi
2009 - Sonsuz - Nuri
2010 - Nene Hatun - Kumandan
2011 - Günah Keçisi - Kendisi
2014 - Krallar Kulübü - Cumali
2016 - Temel ile Dursun İstanbul'da - Kendisi
2016 - Vezir Parmağı
2017 - Karımı Gördünüz mü ? - Tayfun
2017 - Vallahi Hortladı - Nuri Hoca
NURİ ALÇO'NUN SAĞLIK DURUMU
Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaştı. Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü.
Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Nuri Alço'nun yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- Dündar ve Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi
- ‘Onu yaşatmayız’
- İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi
- YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
- Eski danışmanından Akşener'e sert tepki
- Mevduat faizi sert yükseldi
- 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
- Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma
- Yeni düzenleme geldi