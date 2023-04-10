Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisinde şarkı söylediği anlar gündem oldu

Salı akşamları Show TV'de izleyiciyle buluşan "Aile" dizisinin ön izleme videosu sosyal medyada gündem oldu. Videoda Serenay Sarıkaya'nın "Yaramızda Kalsın" şarkısını söylediği anlar yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:02
Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisinde şarkı söylediği anlar gündem oldu
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Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinin salı akşamı yayınlanacak olan 6. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Fragmana ise Serenay Sarıkaya'nın sesi gündem oldu.

Ön izlemede Devin (Serenay Sarıkaya) ile Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) eğlenmek için bir mekana gidiyor. Sahnede şarkı söyleyen sanatçı, Aslan'a yakınlığıyla dikkat çekerken "Yaramızda Kalsın" şarkısını seslendirirken ikiliye mikrofon uzatıyor. Aslan ise Devin'in adını konuşarak "Devin de ses yok, kız kardeşinde iyi ses var" diyor. Bunun üzerine sinirlenen Devin ise mikrofonu eline alarak Merve Özbey'in "Yaramızda Kalsın" adlı şarkısını seslendiriyor.

Sarıkaya'nın 'Devin', Tatlıtuğ'un 'Aslan' karakterine hayat verdiği Show TV dizisi 'Aile'nin senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzası yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız üstleniyor.  Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.



Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ aile Aile dizisi

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