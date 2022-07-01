Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'karakol'un klibi nerede çekildi? 'Karakol' klibinin yönetmeni kim?
Mabel Matiz’in 5. solo albümünden yeni tekli ‘karakol’ müzikseverlerle buluştu. karakol, klibi ile de ilgi çekti. 'Karakol'un klibi nerede çekildi? Karakol klibinin yönetmeni kim?
Mabel Matiz, beşinci solo albümünden yeni teklisi ‘Karakol’u bugün dinleyiciler ile buluşturdu. Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait Karakol'un düzenlemesi Özgür Akgül ve Matiz tarafından yapıldı.
Sanatçının, uzun yıllardır yaptığı hibrit ve elektronik çalışmalarının aksine akustik ağırlıklı düzenlenen, klasik Türk müziği enstrümanlarının yoğun ve etkileyici şekilde olarak kullanıldığı şarkı, dokunaklı ve dramatik temasıyla dikkat çekici.
KARAKOL KLİBİ
Karakol klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi. Klibin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.
KARAKOL ŞARKISININ SÖZLERİ
Her gecemde akşamımda
Tütüyorsun gözlerimde
Her şafakta her güneşte
Sana dair bir şey var işte
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
Kaç zamandır müşkülüm çok
Takılı kaldı can bu dişte
Bekledim durdum dalımda
Yasak elmandım, al ve dişle
Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?
Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı
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