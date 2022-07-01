Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'karakol'un klibi nerede çekildi? 'Karakol' klibinin yönetmeni kim?

01 Temmuz 2022 Cuma, 13:29

Mabel Matiz, beşinci solo albümünden yeni teklisi ‘Karakol’u bugün dinleyiciler ile buluşturdu. Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait Karakol'un düzenlemesi Özgür Akgül ve Matiz tarafından yapıldı.

Sanatçının, uzun yıllardır yaptığı hibrit ve elektronik çalışmalarının aksine akustik ağırlıklı düzenlenen, klasik Türk müziği enstrümanlarının yoğun ve etkileyici şekilde olarak kullanıldığı şarkı, dokunaklı ve dramatik temasıyla dikkat çekici.

KARAKOL KLİBİ

Karakol klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi. Klibin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

KARAKOL ŞARKISININ SÖZLERİ

Her gecemde akşamımda

Tütüyorsun gözlerimde

Her şafakta her güneşte

Sana dair bir şey var işte

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

Kaç zamandır müşkülüm çok

Takılı kaldı can bu dişte

Bekledim durdum dalımda

Yasak elmandım, al ve dişle

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı



