Nursel Ergin kanser tedavisinin bittiğini duyurdu: 'Bebekler gibi bakıldım'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:16

Güncelleme: 27.03.2025 - 13:16

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınan ve uzun süre Gelinim Mutfakta programını sunan Nursel Ergin, ani bir şekilde programdan ayrıldıktan sonra uzun süre gözlerden uzak kalmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda, Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseriyle mücadele ettiği öğrenilmişti.

44 yaşındaki Nursel Ergin, tedavi sürecine dair gelişmeleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle iletişimde kaldı. Ergin, yaptığı yeni bir paylaşımda ise müjdeli haberi verdi.

Tedavi sürecinin sona erdiğini açıklayan Ergin, kanseri yendiğini duyurdu ve tedavi gördüğü hastaneden bir paylaşım yaptı. Zorlu süreçte kendisine destek olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"