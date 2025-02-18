Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:44

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:44

Dünyanın en ünlü fındık kreması Nutella’nın mucidi olarak tanınan İtalyan kimyager Francesco Rivella, 97 yaşında hayata veda etti. Peki, Nutella'yı bulan kimyager Francesco Rivella kimdir? Francesco Rivella neden öldü?

FRANCESCO RİVELLA KİMDİR?

Piedmont'un Barbaresco kasabasında doğan Rivella, Torino'da bromatolojik kimya alanında eğitim aldıktan sonra 1952 yılında Ferrero'ya katıldı. Sadece 25 yaşındayken Alba'daki şirketin kimya laboratuvarında çalışmaya başladı ve burada Kinder ve Ferrero Rocher gibi ikonik ürünlerin geliştirilmesine katkı sağladı.

Ham maddeler, rafine teknikler ve lezzet harmanlama konusundaki derin bilgisi, Ferrero'nun sevilen tatlılarının tadını ve dokusunu şekillendirmesine yardımcı oldu, bu da onların küresel başarısını sağladı. Yıllar içinde yükseldi ve nihayetinde Ferrero'nun kurucusu Michele Ferrero ile yakın bir ilişki kurarak üst düzey bir yönetici oldu.

Gazeteci Gigi Padovani, "Mondo Nutella" (Nutella Dünyası) adlı kitabında, Rivella'nın yenilikçi tutkusunu vurgulayarak, Rivella ve Ferrero'nun dünya çapında şekerleme ürünlerini örneklemek için seyahat ettiklerini ancak bunları kopyalamak değil, onları daha da geliştirmek için bunu yaptıklarını belirtti. Geleneği ve yeniliği dengeleme yeteneği, Ferrero'nun çok uluslu bir dev haline gelmesinde ona önemli bir rol oynadı.

Şekerleme endüstrisine katkılarının ötesinde, Rivella, Piedmont Kimyagerler Odası'nın başkanlığını yaptı.

RİVELLA'NIN EMEKLİLİK SONRASI

Francesco Rivella, emekli olduktan sonra meyve yetiştiriciliğine ve geleneksel bir İtalyan sporu olan pallapugnoyla ilgilendi. Rivella, üç oğlu, bir kızı ve yedi torununu geride bıraktı. Yakın çalışma arkadaşı Michele Ferrero da 14 Şubat 2015’te hayatını kaybetmişti.

FRANCESCO RİVELLA NEDEN ÖLDÜ?

Dünyanın en ünlü çikolatalı fındık kreması Nutella'nın isim babası ve Ferrero'nun efsanevi kimyageri Francesco Rivella, 14 Şubat'ta 97 yaşında hayatını kaybetti.

NUTELLA'NIN KÖKENİ

Nutella’nın kökeni, 1946’da üretilen ve Giandujot adı verilen bir fındık ve çikolata karışımına dayanıyor. Bu tatlı hamur, dilimlenerek ekmeğe sürülebilen bir yapıya sahipti. 1951 yılında Giandujot, daha kremsi bir hale getirilerek SuperCrema adıyla yeniden piyasaya sürüldü. 1964 yılına gelindiğinde ise tarifte yapılan yenilikler, bugün dünyaca ünlü Nutella’nın doğmasını sağladı.

İtalyan gazeteci Gigi Padovani’nin Mondo Nutella (Nutella Dünyası) adlı kitabına göre, Rivella ve Ferrero’nun yöneticisi Michele Ferrero, dünyanın dört bir yanına giderek farklı tatlıları inceledi. Ancak amaçları taklit etmek değil, daha iyisini üretmekti. Ferrero’nun internet sitesine göre Nutella, yedi temel bileşenden oluşuyor: şeker, palm yağı, fındık, süt, kakao, lesitin ve vanilin.