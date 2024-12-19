'O' (It) filminin yıldızı Bill Skarsgard, yeni rolünün ardından korku filmlerine veda edecek!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 10:40

Güncelleme: 19.12.2024 - 10:46

Stephen King’in ünlü romanından uyarlanan It (O) filmindeki performansıyla tanınan Bill Skarsgard, son filmi Nosferatu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Skarsgard, filmde canlandırdığı Kont Orlok karakterinin kendisini hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok zorladığını ifade etti.





Robert Eggers’ın yönetmenliğinde çekilen Nosferatu, F.W. Murnau’nun 1922 yapımı aynı adlı filmine modern bir yorum getiriyor. Gotik hikayede, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu’nun hikayesi ele alınıyor. Filmde Bill Skarsgard’a Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult, Willem Dafoe ve Aaron Taylor-Johnson gibi yıldız isimler eşlik ediyor. Yapım, 25 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak.





"BİR DAHA ASLA PROTEZ TAKMAK İSTEMİYORUM"



Esrarengiz Kont Orlok’u canlandıran Skarsgard, Empire dergisine verdiği röportajda, rolün ağırlığından bahsetti. Ünlü oyuncu, “Çekimler bittiğinde, bir daha asla bu kadar kötü bir karakteri oynamak istemediğimi düşündüm. Ayrıca bir daha protez takmak istemiyorum” diyerek rolün zorluklarını dile getirdi.



Orlok karakterinin bir büyücü olduğunu ve bu şekilde var olmanın kendisini çok zorladığını belirten Skarsgard, “Bu rol beni gerçekten etkiledi. Çekimlerin bitmesiyle rahatladım” dedi.



Skarsgard, rolüne hazırlanırken en çok ses üzerine çalıştığını söyledi: “Çekimlerden önceki bir buçuk ay boyunca sürekli kendimi kaydettim ve sesimi geliştirmek için egzersizler yaptım. Bu çalışmaları set boyunca da sürdürdüm."

Yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alan Nosferatu, hem oyuncu kadrosuyla hem de modern anlatımıyla sinemaseverlerde büyük bir heyecan yaratıyor.