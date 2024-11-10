Ünlü korku filmi yıldızı Tony Todd hayatını kaybetti

'Candyman' filmiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tony Todd 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü korku filmi yıldızı Tony Todd hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 18:35

Ünlü korku filmi 'Candyman' ve 2021'deki devam filmindeki 'Candyman' rolüyle tanınan oyuncu Tony Todd, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

1986'da başlayan sinema kariyeri boyunca Todd, 'The Crow', 'The Rock', 'Final Destination', 'Platoon' ve 'Night of the Living Dead' gibi filmlerde rol aldı.


Etiketler: #Tony Todd #hayatını kaybetti

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