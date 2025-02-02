'O klipteki Fadime benim' demişti: Umut Akyürek'ten Ferdi Tayfur paylaşımı

Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:21

Güncelleme: 02.02.2025 - 10:35

2 Ocak 2025 tarihinde Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, Tayfur'un unutulmaz Gülhane konserine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak sanatçıya duyduğu vefayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Akyürek, paylaşımında takipçilerini 1994 yılına götürdü ve Ferdi Tayfur'un genç sanatçılara verdiği destekten bahsetti. Sahneye çıktığı anı paylaşan Akyürek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sene 1994. Ferdi abinin o meşhur, hınca hınç dolu Gülhane konseri… Sahneye 20 yaşındaki Umut'u davet ediyor. Gençlere destek olan, paylaşmayı bilen, egosunun nefsinin firavunu olmayan bence tek sanatçıydı. Ne kadar yüce gönüllü bir insan olduğunu herkes bir kere daha görsün. O zaman bana kendi eserlerinden oluşan bir kaset yapmıştı: 'İçim Yanar', 'Neyleyim Sen Yoksan Eğer', 'Hayırsız' ve daha niceleri… Kapak fotoğrafları bile çekilmişti. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. İTÜ Türk Müziği Konservatuvarı öğrencisi olarak arabesk bir albümle çıkış yapmak içime sinmiyordu. Utana sıkıla bu durumu Ferdi abime anlattım. O kadar anlayışla karşıladı ki ne kırıldı ne küstü, hatta vokalistliğine devam ettim. Çok değerli bir anı..."

"O KLİPTEKİ FADİME BENİM"

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Umut Akyürek, ünlü sanatçının Fadime’nin Düğünü şarkısının klibindeki Fadime karakterini kendisinin canlandırdığını da itiraf etti.

Sanatçı, paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Yağmurlu bir günde son görevimizi yaptık. Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum, bazı insanlar vardır, Ferdi ağabey gibi… Ölüm hiç yakışmıyor onlara. Yaşı kaç olursa olsun, sanki ölümsüzmüş gibi geliyor. Ferdi ağabey, benim ve eşimin hayatında babalık yapmış bir insandır. 34 yıl önce vokalistliğini yaptık, bize ekmek verdi. Sahne tozunu ilk onunla yuttuk. Fadime’nin Düğünü klibindeki Fadime de benim, o klipte oynadım. Hatta o dönem bir albüm çalışması da yaptık."

Akyürek, konservatuvar öğrencisiyken Ferdi Tayfur’un kadın solist aradığı haberi üzerine Özer Arkun'un aracılığıyla görüşmeye gittiğini, 12 şarkı seslendirdiğini ve albüm için fotoğraf çekimlerinin dahi yapıldığını belirtti. Ancak son anda kararsız kaldığını ifade eden Akyürek, Tayfur’un kendisine gösterdiği anlayıştan şu sözlerle bahsetti:

"Ferdi ağabey o kadar büyüklük gösterdi ki… Bana ne kırıldı ne gücendi. 'İçine nasıl siniyorsa öyle yap kızım. Ben hep arkandayım.' dedi. Ben de öğrencilik yıllarım boyunca onun vokalistliğini yaptım."