O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programında yarışacak ünlü isimler belli oldu
O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde yarışacak ünlü isimler belli olmaya başladı.
Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye, TV8'in yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak. Çekimleri 27 Aralık günü gerçekleştirilecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özelde sahneye çıkacak ünlü isimlerden bazıları belli oldu.
MESUT ÖZİL İDDİASI
Acun Ilıcalı'nın da yakın arkadaşları olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği iddia edildi.
Programın özel bölümünde ünlü televizyoncu Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın sahne alacağı öğrenildi.
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