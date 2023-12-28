O Ses Türkiye Yılbaşı Özel görüntüleri ortaya çıktı: Jüri değişikliği dikkat çekti
Yılbaşlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı çekimlerinden ilk görüntüler geldi. Jüri değişikliği, Murat Boz ve Ebru Gündeş dansı konuşulanlar arasında oldu.
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programı çekimlerinden sızan görüntülerde, programın jüri kadrosunda yapılan değişiklikler dikkat çekti.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği programda, bu kez Beyazıt Öztürk'ün sürpriz bir sunuculuk yapacağı ve Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğuna geçeceği açıklandı. Jüri kadrosunda ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in yer alacağı belirtildi.
Programa dair sızdırılan ilk görüntülerde, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in samimi bir şekilde dans etmeleri gözlerden kaçmadı. Ancak görüntülerde Hadise'nin bulunmaması, izleyicilerin dikkatini çekti.
İzleyenlerden 'Hadise olmadan olmaz' yorumları geldi.
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