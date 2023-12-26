Önce Ergin Ataman sonra Fatih Terim: Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!

Yunan ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim ile anlaşmasının ardından Yunan basınından bir iddia daha ortaya atıldı. Yunan basını, Acun Ilıcalı'nın Panathinaikos'un maçlarını kanalında yayınlatmak için harekete geçtiğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 19:22
Önce Ergin Ataman sonra Fatih Terim: Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!
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Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ile anlaştı. Tecrübeli çalıştıcı, yarın Yunanis'tan'a giderek imzayı atacak.

Bu haber sonrası Yunanistan Ligi için yeni bir iddia ortaya atıldı. 

ACUN ILICALI'DAN FATİH TERİM HAMLESİ 

NTV Spor'un Gazetta GR'den aktardığı habere göre, TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.

Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.


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