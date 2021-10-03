O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı

03 Ekim 2021 Pazar, 16:43

10 yıldır ekranlara gelen 'O Ses Türkiye' yarışmasının yeni sezonunun ilk bölümünde Cezayirli yarışmacı performansıyla hem jüriyi hem de izleyicileri etkiledi.

Wafa Benradja, O Ses Türkiye kör eleme turunda dört jüriyi döndürmeyi başardı.

Raggamuffin adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı, kendisine yarışma dışında da sahne imkanı vereceğini söyleyen Ebru Gündeş'i seçti. Yarışmacıyı takımına katan Gündeş, sevincini Wafa'ya sarılarak gösterdi.