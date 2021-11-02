Obezite nedir? Kaç kilo aralığındaki kişilere obezite teşhisi koyulabilir?

02 Kasım 2021 Salı, 00:00

Yaşam kalitesini ve süresini anlamlı derecede düşüren bir sorun olan obezitenin tedavisinde, diyet eşliğinde egzersiz veya cerrahi yöntemler uygulanıyor.

Buna ek olarak uzmanlar, en uygun tedavi yöntemini belirleyerek, kişinin sağlıklı kiloya ulaşmasını ve bu kiloyu korumasını sağlamaya yönelik tedaviler uyguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanıyor.

“Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı;

• Erkeklerde yüzde 20,5

• Kadınlarda ise yüzde 41,0

• Toplamda yüzde 30,3

“Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı ve anormal yağ birikmesidir” diyen Diyetisyen Fatma Arslanhan, obezite ile ilgili merak edilen soruları cumhuriyet.com.tr' ye yanıtladı.

OBEZİTENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Obezitenin belirtileri arasında uyku bozuklukları, ayaklarda şişlik, sırt ağrıları, nefes alma sorunu, horlama, çabuk yorulma sayılıyor. Genel de 15 yaş üstü her bireyde rastlanıyor.

OBEZİTENİN PSİKOLOJİK YÖNÜ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Toplumun büyük bir kesiminde rastlanan obezitenin psikolojik sorunları beraberinde getirdiği biliniyor. Obez bireylerde, normal popülasyona göre beden imajlarından memnuniyetsizlik, benlik saygısında düşüklük, evlilik ya da birlikteliklerinde mutsuzluk, iş ve sosyal yaşamda yetersizlik, cinsel yaşamlarında güçlük gibi psikososyal problemlere daha sık rastlanıyor.

OBEZİTE HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇAR?

Obezite evreleri beraberinde birçok sağlık sorunu getiriyor. Yüksek tansiyon, nefes darlığı, eklem ağrıları, halsizlik, diyabet, kaygı bozukluğu, kalp yetersizliği ve ilerleyen evrelerde obeziteye bağlı şiddetli organ bozuklukları obezitenin artışı ile sorunlar da artış gösteriyor.

OBEZİTENİN EVRELERİ NELERDİR?

Evre 0: Obeziteye bağlı risk faktörü (tansiyon, şeker sorunu) yok.

Evre 1: Obeziteye bağlı hafif risk faktörleri (sınırda yüksek tansiyon, açlık şekerinin bozukluğu, karaciğer enzimlerinin yüksekliği) ve belirtilerin (nefes darlığı, eklem ağrıları, halsizlik) bulunuyor.

Evre 2: Obeziteye bağlı kronik hastalıkların (yüksek tansiyon, tip II şeker hastalığı, uyku apnesi, eklem bozuklukları, reflü hastalığı, polikistik over sendromu, kaygı bozukluğu) varlığı görülüyor.

Evre 3: Obeziteye bağlı organ bozuklukları (kalp enfartüsü, kalp yetersizliği, şeker hastalığına bağlı gelişen komplikasyonlar, ileri eklem bozuklukları ve yaşamı kısıtlayıcı hastalıklar) görülüyor.

Evre 4: Obeziteye bağlı şiddetli organ bozukluklarının varlığı görülüyor.

KAÇ KİLO ARALIĞINDAKİ KİŞİLERE OBEZİTE TEŞHİSİ KOYULABİLİR?

Kişinin ağırlığının boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen rakam ile kişinin obez olup olmadığı öğreniliyor.

Buna bağlı olarak,

20 – 24.9 ise normal

25 – 29.9 ise kilolu

30 – 34.9 ise obez

35 – 39.5 ise tip 2 obez

40 – 49.9 ise morbid obez

50 ve üzeri ise süper obez diye kabul ediliyor.

OBEZİTEDEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

Düzenli fiziksel aktivite, fast food tarzı beslenmeden uzak durma, meyve ve sebze ağırlıklı beslenme ile aslında obezite riski en aza indirilebilir. Obeziteden korunmanın yolları ise oldukça fazladır.

1-Düzenli fiziksel aktivite yapmak,

2-Uzman kontrolünde diyet yaparak beslenme alışkanlıklarını değiştirmek,

3-Fast food tarzı beslenmeden uzak durmak,

4-Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek,

5-Hazır gıdalar yerine ev yapımı ürünler tercih etmek,

6-Yemeklerde hayvansal yağlar yerine zeytinyağı kullanmak

7-Peynir ve yoğurdun az yağlı olanlarını tercih etmek

8-Kırmızı eti yağsız, tavuğu derisiz tüketmek

9-Düzenli olarak balık yemek

10-Su ve şekeriz içecekleri tercih etmek

OBEZİTE CERRAHİSİ NEDİR?

Vücut Kitle İndeksi 35 – 40 arasında olmakla birlikte obeziteye bağlı yoğun diyabet, kısırlık, eklem hastalıkları, solunum problemleri bulunan kişilerde ve bu oranın 40 veya üzerinde olduğu bireylerde obezite hastalığını tedavi etmek için sindirim sistemlerine cerrahi girişimde bulunulmasına obezite cerrahisi denilmektedir.