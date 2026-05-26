ODTÜ’nün 70. kuruluş yılı Brüksel’de Bahar Şenliği ile kutlanacak

Belçika’daki Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunları, burs fonuna katkı sağlamak amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü Brüksel’de “ODTÜ Bahar Şenliği” düzenleyecek. Etkinlikte ODTÜ’nün 70. kuruluş yılı da kutlanacak.

Geliri ODTÜ burs fonuna aktarılacak şenlikte, Avrupa’da tanınan müzisyenlerden Kenan Erer ve grubu sahne alacak. Program kapsamında ayrıca “ODTÜ Kültürü Mini Sınavı”, ODTÜ ürünleri satışı ve açık artırma gerçekleştirilecek.

Şenliğin sonunda katılımcılar, Brüksel’deki Özgürlük Meydanı’na (Place de la Liberté) “ODTÜ yürüyüşü” yapacak.

Organizasyon Komitesi adına açıklama yapan gazeteci Erdinç Utku, etkinliğin hem burs fonuna katkı sağlamayı hem de ODTÜ kültürünü yurt dışında yaşatmayı amaçladığını belirtti.

Utku, açıklamasında, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları da göz önüne alarak düzenlediğimiz etkinliklerle burs fonuna katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda ODTÜ Bahar Şenliği geleneğini yurt dışında sürdürerek mezunlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Belçika ve çevre ülkelerdeki tüm ODTÜ mezunlarını 30 Mayıs’taki Bahar Şenliği’mize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl gerçekleştirilen Bahar Şenliği’ne 100’den fazla ODTÜ mezununun katıldığı, elde edilen gelirle ise 2025-2026 eğitim döneminde 8 ODTÜ öğrencisine burs sağlandığı belirtildi.