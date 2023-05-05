Oğlu 3. kattan düşmüştü... PuCCa güzel haberi verdi

Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:52

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:54

Sosyal medyada PuCCa lakabıyla tanınan yazar Selen Işık Pınar'ın geçen günlerde 3. kattan düşen 6 yaşındaki oğlu Batı, iki kez ameliyat oldu. Kollarında ciddi kırıklar bulunan Batı, hastaneden taburcu edildi.

OĞLUNU SON HALİNİ PAYLAŞTI

Instagram hesabından oğlunun sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapan Pucca, yeni paylaşımda Batı'nın evde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Oğlunun fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Eve döndük bu arada. Hatta sabah yumurtayı bile beraber yaptık. 85. kez ters yüz animasyonunu sanki ilk kezmiş gibi izliyoruz şu an" dedi.

"EVE GELDİĞİ GİBİ AYAKLANDI"

Oğlunun destek almadan yürüyebildiğini söyleyen Pucca, "Hastaneden çıkarken yana yakıla tekerlekli sandalye arıyordum. Bir süre onunla oluruz diye düşünüyordum ama eve geldiği gibi ayaklandı. Şimdi oturmuyor. Bugün karnı doymuş bebek gibi huzurluyum şu anı gördüm ya... Güçlü evladım benim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni 'PuCCa', 6 yaşındaki oğlu Batı'nın üçüncü kattan düşerek yaralandığını duyurmuş ve şunları söylemişti:

“Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hâlâ şoktayım. Batı 3. kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek.

Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenlere, dua edenlere çok çok çok teşekkürler."