Oğlu açıkladı: Cüneyt Arkın'ın anısına animasyon filmi geliyor!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:16

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:16

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Cüreklibatır, usta oyuncunun anısını yaşatmak amacıyla yeni bir projeye imza atacaklarını duyurdu.

Cüreklibatır, babasının hayatını anlatacak bir çizgi animasyon filmi hazırladıklarını açıkladı.







"ANİMASYON FİLMİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Son olarak 2014 yapımı “Gulyabani” filminde rol alan Arkın’ın oğlu Kaan Cüreklibatır, proje hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Güzel bir projemiz var, babamın anısını yaşatmak adına bir çizgi animasyon filmi düşünüyoruz. Bir yıldır üzerinde çalışıyoruz. Babam her zaman, ‘Gençler tarihi ve kültürünü bilirse, yabancı özentisi olmaz’ derdi. O yüzden Türk mitolojisini tanıtalım istiyoruz. Senaryo bitti, şimdi projeye geçiyoruz."







CÜNEYT ARKIN’IN HAYAT HİKAYESİ FİLM OLABİLİR

Kaan Cüreklibatır, ayrıca babasının hayat hikayesinin film olması için çeşitli teklifler aldıklarını da belirtti. “Birkaç teklif aldık, değerlendiriyoruz. Babamın hayatı sadece iki saatte anlatılabilecek bir hikaye değil. Çocukluğu, okul yılları ve sinemaya nasıl adım attığı gibi bölüm bölüm anlatılabilir. Çok özgün bir karakterdi” diyerek dikkatli bir şekilde projeyi ele aldıklarını vurguladı.







"BABANIZI KİM OYNAR?"

Babasının rolünü kimin oynayacağı sorusuna ise Kaan Cüreklibatır, “O başlı başına bir konu” diyerek bu konuda bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ayrıca, Cüneyt Arkın’ın telif hakkı konusunda herhangi bir endişe taşımadığını belirten Cüreklibatır, "Babam telifle hiç ilgilenmezdi. 'Türk halkı beni sadece alkışlasın, yeter' derdi. Telif onun için önemli değildi. Bize de bunu aktardı, halkın sevgisi onun için en büyük telifti" dedi.