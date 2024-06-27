Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, tanışma hikâyelerini anlattı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 13:35

Güncelleme: 27.06.2024 - 13:47

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden ve yaşamı boyunca 300'ü aşkın filmde oynayan, gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

Merhum oyuncunun eşi Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından yaşadıklarını ve tanışma hikâyesini anlattı.

Arkın'ı çok özlediğini ifade eden Cüreklibatır, "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum" dedi.

Cüneyt Arkın ile 55 yıllık bir geçmişleri olduğuna dikkat çeken Betül Cüreklibatır, "1 Haziran'da tanışmıştık, 1 Haziran tanışma yıl dönümümüz. Biz, evlilik yıl dönümü falan hiç kutlamazdık. Tanıştığımız gün, çok önemli bir gündü bizim için. İkimiz de çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşlılığımızı beraber yaşadık, hayatı beraber paylaştık" ifadelerini kullandı.

Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, eşinin tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatyayla süslediğini, kendisinin bundan çok etkilendiğini söyledi.

"Ufak şeylerden mutlu olan insanlardık" diyen Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın hayat felsefesini şu sözlerle aktardı:

"Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt'i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi, çok büyük villalarda oturmadı. Onunla çok mutlu bir hayatımız vardı. Çok özlüyorum onu. Çok iyi, olağanüstü bir babaydı. Halkın sevgisi onun için çok önemliydi. Ne para, ne pul, ne şöhret... Mezarına gidiyorum insan kalabalıkları görüyorum. İnsanlar, mezarına güller koyuyor. İnsanların ona olan sevgisi beni çok mutlu ediyor. Halk adamıydı, vatansever bir insandı."

Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın hayallerinden de bahsederek, bir çiftliği olmasını, keçi, koyun ve köpek gibi hayvanlar beslemek istediğini dile getirdi.

Cüreklibatır, Arkın ile tanışma hikâyesine ilişkin ise "Tanışma hikâyemiz çok güzel. Bir toplantıda tanışmıştık. Benim durgun biri olmam ve kimseyle ilgilenmemem onun hoşuna gitmişti. Onun en şöhretli zamanıydı. Benim onunla pek ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma, 'Neyiniz var sizin, neden bu kadar hüzünlüsünüz?' dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından çok zor zamanlar geçirdiğinin altını çizen Betül Cüreklibatır, "Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim, tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklar babaya çok düşkündü. Onlar sayesinde toparlanıyorum yavaş yavaş. Toparlanmak zorundayım. Çocuklarım beni de kaybetmesin" diye konuştu.