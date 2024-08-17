Oğlu kan bağışı çağrısı yaptı: Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı yoğun bakımda

Yayınlanma: 17.08.2024 - 12:01

Güncelleme: 17.08.2024 - 12:03

Geçmişte birçok televizyon kanalında sunuculuk yapan, son dönemdeyse yayıncılık hayatına YouTube üzerinden devam eden Ayşenur Yazıcı’dan üzücü bir haber geldi. Yazıcı'nın oğlu Kerem Kürşat, annesinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Kerem Kürşat, Ayşenur Yazıcı'nınsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı, iki gündür yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok nadir bulunan bir kan olmadığını söylediler. Kan grubu AB Rh+ olanlardan, Anadolu yakasındaki herhangi bir Kızılay merkezine 'Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi hastanesi için' olduğunu belirterek yarın üç ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir açıklama daha yapan Kerem Kürşat, "Yanlış anlama olmaması adına: Ben oğlu Kerem Kürşat. Tweet’i ben, onun bilgisayarından atıyorum. Yoğun bakımda yatmakta olan kişi annem Ayşenur Süral Yazıcı. Bazı arkadaşlar tweet’i atanın annem olduğunu ve onun annesine kan aradığımızı zannetmiş" dedi.

Ayşenur Yazıcı'nın hastalığıyla ilgili henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

Ayşenur Yazıcı, 1958 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokulu Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, ortaokulu Paris’te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nde, üniversiteyi ise Fransa’nın Lyon şehrindeki Rhone Akademisi’nde tamamladı. Kozmetoloji ve sahne sinema sanatları eğitimi aldı.

1983 yılında İzmir TRT'de çalışmaya başladı. TRT’deki işine devam ederken, ünlü bir kozmetik firmasının Türkiye temsilciliğinde teknik müdür ve eğitmen olarak görev aldı. 1990 yılından itibaren özel televizyon kanallarında spiker olarak çalıştı ve birçok program sundu. Bu meslekte 50’den fazla ödül aldı ve Türk Dil Kurumu tarafından "Türkçe’yi en iyi kullanan spiker" ödülüne layık görüldü.

Ayşenur Yazıcı, Zülfü Livaneli’nin Şahmeran filminde dünyaca ünlü makyör Serge Mentelet ile birlikte çalıştı. 1990 yılından bu yana çeşitli dergilere kozmetik yazıları ve psikolojik testler hazırladı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Toplamda 13 kitabı bulunmaktadır. 1997-1998 yıllarında TGRT’de sabah programı editörlüğü ve spikerlik, 2005 yılında ATV’de reality show programı sunuculuğu, 2010-2011 yıllarında ise TRT’de ‘Sütlü Kahve’ adlı programın sunuculuğunu yaptı.