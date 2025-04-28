Oğlunu kaybeden Neşe Karaböcek yaşadığı evlat acısını anlattı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:19

Güncelleme: 28.04.2025 - 12:19

Neşe Karaböcek, son günlerde yazdığı 'İşte Benim Masalım' isimli kitabıyla gündemde. Usta sanatçı ailesinin öneminden yaşadığı evlat acısına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.



Günaydın'a konuşan Karaböcek, yaşadığı zorlukları anlattı.

Evladını kaybetmenin acısını her gün yaşadığını belirten Neşe Karaböcek, "Evladınızı kaybettiniz. Bu acıyla nasıl baş ettiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:



"Baş edemiyorum ki. Çok kötü benim için. Aileden kayıp yaşandığında bir mum yanarmış. Seneler geçtikçe diğerleri sönse de evladın mumu hep yanarmış. Evlat acısı çok ağır. Acım hiç dinmiyor. Her dakika benim için azap. Oğlumun sesi daima kulağımda, anlattıkları, hatıraları hep benimle. Çok eğitimli bir insandı. Amerika'da eğitim gördü. Tek ideali Türkiye'ye gelip okul açmaktı. Ama olmadı. Hiç hastalanmazdı. Sigara içmez, alkol kullanmazdı. Kalpten bir anda gitti."



Oğlunun kaybı sonrası acısının hala taze olduğunu ifade eden Karaböcek, "Oğlumu yaşatmak için adına okul yaptırmak istiyorum." dedi.

NEŞE KARABÖCEK'İN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

?Neşe Karaböcek'in oğlu Hasan Ali Yener, 16 Haziran 2019 tarihinde 44 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni resmi olarak açıklanmasa da, bazı kaynaklarda kalp krizi veya beyin kanaması şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

Hasan Ali Yener, ünlü sanatçı Neşe Karaböcek ve gazeteci Tevfik Yener'in oğluydu. Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmak üzereyken yolda hayatını kaybetti. Cenazesi, Beykent Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi .

Oğlu Hasan Ali Yener'in kaybı, Neşe Karaböcek için büyük bir acı kaynağı oldu. Sanatçı, bu acıyı "Her dakika benim için azap" şeklinde ifade etti .?